上周曾提到拉回時注意，在先前10730附近的支撐需防守，而本周低點也約略在附近，之後開始向上突破並創下8523以來反彈新高，可惜本周在摩台結算、MSCI調降權重，港版國安法提出在本周表決前，加深市場觀望氣氛，加權指數始終遲遲無法維持溫和放大，即是加上MSCI調整權重最後一筆110億讓周五（29日）成交量來到2088億，累計成交量始終低於上周量的總和，因此過高無力突破最後一道平均移動線，半年線的位置。

台股四次挑戰11000點大關都無法順利站穩，本周的日成交量維持在1700億~1800億元，後續仍需維持價漲量增，才有利於多方發展。

本周除防疫概念股大震盪外，加上量縮下盤面看不出主流個股，5/8四千金其中的信驊，比價效應顯著，強漲逾7%；矽力- KY也有近半根漲停板仍能續創高價，之前提到台積電未能突破300大關之上，結構上始終有缺陷，加上周四港版國安法快速通過，MSCI盤後生效後，川普又宣布揚言制裁之下，導致尾盤下壓小跌2點。

而周五尾盤個股變化整理如下：權值股的台積電最後一盤爆出41538張成交量，其他權值股如中華電、台塑化、聯發科、台塑、南亞紛紛出現大單賣壓調節，其中台塑更爆出58632張，也是拖累大盤翻黑因素之一。

日本宣布解禁後再傳群聚感染，疫情尚未真正結束，防疫概念股則是續強，亞諾法亮燈漲停，尚有口罩原料南六與同概念的康那香續攻漲停，其餘板塊較無特色波段，然防疫概念股據估計市場近70萬散戶佔其中多數，因此波動極大，投資人得留意。

對於下周走勢：在利空消息都已見報下，相信對川普的反制也有一定的心理準備，下周一如果守住今日低點，而季線有望翻揚，則盤勢仍有機會再次挑戰一萬一千點之上，並順勢填補3/6日的缺口，即使未能突破，相信最多也是延長整理的震盪，而周五金融股出現拉抬也有扮演護盤的味道，操作上量縮拉回，逢低買進，同時嚴控持股成分與操作紀律！

（本文作者為中華財經台分析師謝逸文）

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(中時電子報)