特斯拉車主分享影片 證實自己愛車被多次撞到

一名男子的愛車特斯拉在好市多停車場，被人開車門時撞到，導致鈑金凹陷掉漆，對方「肇事逃逸」，男子連跑2間派出所，警方都不受理，他只好上網求助。有網友點出關鍵，停車場不屬於「道路」，不能用「道路交通管理條例」處理，而是要用民事求償或請保險公司處理。

一名網友在論壇《mobile01》發文求助，他表示愛車在好市多停車場，被人開車門時尻到鈑金凹陷掉漆，攝影機有清楚拍到駕駛者長相跟車號，以及「案發」當下情況，但跑了2間派出所，都不受理（好像是因為在室內停車場非道路上），請大家指導該怎樣索賠。

有網友立刻貼出新聞報導，停車場並非「道路」，不適用「道路交通管理處罰條例」，也不能稱之為「肇事逃逸」，只能用民事毀損去求償。

有網友勸原PO自認倒楣、鼻子摸摸算了，「把車開出門，難道沒有心裡準備，尤其是costco那種人多的地方，這樣要報警，每間好市多的轄區派出所不就忙死了，要不襯衫裙子沾到咖啡也報警吧。」引發網友熱議。

有人贊同說「生活中不如意事太多了，要跟每個三寶計較，生悶氣一整天，說實在的超痛苦」、「新車嗎？多被人家a到幾次你就麻痺了，小事兒」、「你當開高速公路被石頭打到就好了。」；

但也不少網友認為：「車子出門當然會有意外的事情，當這個意外是別人造成的，你可以不追究，我佩服你有大量；但是，要求對方賠償，也只是剛好而已，不是嗎？」、「超跑被小孩子摸一摸，車主都會心疼死了，你的愛車被別人車門敲，必須向對方討個公道」。

而原PO也出面回應，表示自己開的是特斯拉，所以有停車持續錄影，影片非常清楚拍到肇事者在後座放東西，連敲他的後門三四次。

(中時電子報)