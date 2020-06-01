就算在喬丹紀錄片「最後一舞」全部播畢之後，不少昔日隊友都在埋怨跟喬丹當隊友感覺很差，偏偏快艇球星保羅喬治不這麼想，他反而喜歡能跟像是喬丹這種如此好勝的球員當隊友，詭異的是，當他選出心中歷史最佳陣容，裡面卻沒有喬丹！

「我不覺得跟喬丹這種球員相處會有困難，我看布萊恩打球長大，我欣賞他的取勝意志與激情，當我在溜馬時，我就想成為那種球員，很想成為一名強力的執行者，讓大家知道我不惜一切代價取勝，」喬治說，「我很喜歡喬丹紀錄片。」

談起上季待在雷霆跟韋斯布魯克同隊打球，喬治表示，「我看到喬丹身上很多的特質，我和韋斯布魯克一起打球時也看到同樣激情，韋斯布魯克會不惜一切贏下比賽，你喜歡當他隊友，他是一踏上球場只想贏球的人，對此我很欽佩他。」

不過喬治心中的歷史最強陣容，從1號到5號位置分別是詹姆斯、布萊恩、伯德、賈奈特與歐尼爾，為何不把喬丹排在裡面？他的回答相當無厘頭，「是的，我知道喬丹是史上最好的球員，但我看布萊恩打球長大，所以2號位要放布萊恩。」

(中時 )