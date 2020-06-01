旅遊業界認為，疫情過後，旅遊市場將發生改變。旅遊OTA龍頭KKday表示，未來包含：商業洞察力、數位行銷、科技應用等，將是旅遊業從業人員須具備的三種能力，該三種技巧，將有助於從業人員面對疫情過後，席捲而來的國際級、數位性競爭。

KKday於2015年間鎖定目的地旅遊並切入市場，幾年下來累積全球大量會員數，為了不讓行銷團隊做出錯誤決策，自行開發數據驅動歸因系統（Data Driven Attribution，以下簡稱DDA系統），追蹤每一筆訂單的消費者旅程（Consumer Journey），將旅程分成頭、中、尾三部分，頭為獲客、尾為結帳，各分得40%的功勞，中間的歷程則共同平分剩下的20%，真實地反應訂單成立的功勞。

儘管疫情同樣重創KKday，不過KKday仍將數位化的心法攻略，不藏私地傳授給有意提升品質的旅遊業從業人員。談及疫情過後的商機，到底須培養哪些能力才能因應未來市場趨勢？KKday營銷長黃昭瑛說，須具備「商業洞察力」、「數位行銷」、「科技應用」等三種能力。

黃昭瑛說，「疫情期間」的室內景點、飯店等等搜尋量變少，而戶外景區的門票均向上提升，像是步道森林、豪華露營等。她說，現在若照以往的方式去推卻賣不動，業者就得想辦法轉彎，洞察新商機。

至於數位行銷能力，黃昭瑛說，以往大家會有熟悉的旅遊模式，但今年不能出國，想玩只能留在國內，現在多數旅客都會使用搜尋功能找好玩的地方，內容行銷變得非常重要，業者得想辦法介紹景點給大家知道。

在科技應用部分，黃昭瑛說，很多同事對新科技應用、甚至Phyton等程式語言有興趣，這些基本的語法和程式架構概念，可以讓大家拓展商業模式與科技應用的想像力，例如行銷部和工程師合作的AI小幫手可寫一些整理性文章，產製大量哪裡好玩、好吃的文章，還能節省人力成本。

(中時 )