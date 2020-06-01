西雅圖大量的群眾上街抗議佛洛德死亡事件

在全球新冠病毒疫情仍然持續之際，美國、法國等地近日來不斷發生大規模示威抗議活動。相關人士擔心，抗議者摩肩接踵高聲喊叫的抗議方式可能會加速傳播病毒，讓剛解除封鎖的美國再爆發新一波新冠病毒疫情。

《美國之音》指出，過去的5天夜裡間，明尼阿波利斯市和附近的聖保羅市以及美國各地數十個城市，原先和平的抗議演變為打砸、搶劫、縱火和其他暴力騷亂，使得明尼蘇達州和另外11個州的州長不得不啟用國民警衛隊應對示威。

亞特蘭大市長博托姆斯(Keisha Lance Bottoms) 星期六晚間向示威者發出資訊最具有警示性。她說：「如果你昨晚出去抗議，你可能這個星期需要去做新冠病毒測試」。 她警告說，美國仍然有新冠病毒疫情，會有更多的黑人和有色人種死於這場大流行病。

據《美聯社》統計，自周四起警方已在22個城市逮捕了至少1669人，其中1/3來自洛杉磯。洛杉磯雖宣佈可以恢復政治集會，但人數限100人，示威者不只未遵守規定，甚至有數百人走上高速公路示威，導致高速公路封閉。市區內則有幾十處地點被騷亂者縱火。

報導說，衛生專家擔心，無症狀的病毒攜帶者會無聲無息的把病毒傳播出去，尤其是抗議時人們摩肩接踵，高聲喊叫，而且很多抗議者沒有戴口罩，極近距離的接觸以及氣息和口水飛散，很容易散播病毒。

美國許多地方的緊急居家令已經取消，商家重新開始營業，衛生專家密切關注解除禁令是否增加病毒感染案例，卻不幸地在各地出現密集和激烈的示威活動，讓人們更加擔心是否會因此爆發第二波的新冠病毒疫情。

報導指出，歐洲的法國也有罷工示威問題，巴黎工會無視禁止大型聚會的規定，於周六遊行抗議工人非法工作問題。員警使用催淚瓦斯驅逐群眾，警方表示，禁止示威遊行是因為這類活動可能帶來健康風險。

美國約翰霍普金斯大學的統計，截至星期天（5月31日）美國東岸時間早上5點半，全球感染新冠病毒的案例超過6百萬人，死亡人數為36萬9,529人。不過很多專家認為，真正的死亡人數可能更高，因為很多死於新冠病毒的人並沒有做過測試。

(中時電子報)