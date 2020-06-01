誠品董事長吳旻潔帶領員工上台謝幕，感謝台灣社會對誠品的付出。（李欣恬攝）

誠品敦南店今（31）日為最後一日營業，許多民眾到場參加一連串活動，在最後一小時的告別晚會，雲門舞集創辦人林懷民悄悄現身會場，和民眾一起排隊大喊：「謝謝你，誠品敦南。」、「誠品敦南，晚安。」

31日晚間11點左右，一整天大晴天的台北市，突然降下大雨，讓紛紛躲雨的民眾感性直呼：「是不是老天爺不想關店！」

然而，隨著誠品董事長吳旻潔帶領員工上台朗誦，獻給創辦人吳清友時，天空又放晴。吳旻潔表示：「謝謝大家在這樣的雨天來到現場，我們這段朗誦，是對他的愛以及無限懷念，世界上很多事情在改變，但不變的是誠品對社會的感謝心意。我代表誠品和所有同事們，對台灣所有民眾，海內外所有朋友，深深一鞠躬，謝謝大家。」

現場還有玩聲樂團接連演唱《 太陽》、《鼓聲若響》、《歡喜就好》、《愛拼才會贏》、《浮誇》、《追》等多首歌曲，民眾們跟著歌聲搖擺，手上拿著發光小燈，度過依依不捨的一天，送別誠品敦南店。

(中時 )