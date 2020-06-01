大陸中國工程院院士鍾南山受訪時指出，新冠肺炎完全是新的，抗擊它非常需要科技工作者發揮創新能力。而正因為大陸採取了正確的防疫策略，到目前為止按10萬平均人口來說，大陸的患病率、病死率都是全世界最低的。

據《央視新聞》報導，鍾南山在受訪時談到中共總書記習近平給袁隆平、鍾南山、葉培建等25位科技工作者代表回信時說，在抗疫中，科技工作者貢獻了很大力量。他說：「習主席談到創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器，這兩句話給了我們最大的鼓舞。」

鍾南山指出，在整個抗疫過程中，科技工作發揮了重要作用。新冠肺炎完全是新的疾病，傳染途徑、發病原因都不太清楚，怎麼診斷、治療、預防，都是新東西，這就非常需要科技工作者發揮自己的創造力。

鍾南山說，面對急性突發性傳染病，早期階段預防非常重要。早期大陸就採取了在震中集中圍堵，在震外聯防聯控的正確策略。「到目前為止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的。」

有關的傳播來源、傳播途徑，也有科學家做了很多的研究，鍾南山說：「我們比較早發現了這個是新型冠狀病毒。在1月初就已經把病毒序列分離出來，並提供給了世界衛生組織，讓全世界可以分享，從而可以開始疫苗的準備工作。」

鍾南山表示，科學家對很多的研究進行了總結和分析，截至5月10日，全世界在比較有名的雜誌上總共發表了2151篇關於新冠肺炎的文章，中國大陸發表了650篇，差不多占1/3，而且很多是在頂級雜誌發表的。這些文章對指導全世界如何防控疫情提供了非常好的經驗。

鍾南山表示，在科學研究方面，大陸在早期就研究出了一個動物模型，這也是全世界第一個，它對一些藥物的研發，甚至老藥新用都提供了重要參考。同時，為了防止患者發展成危重症，大陸採取了很多方法，也有一些中藥起到了很好的作用，其中有一兩種已經得到國際學術界的公認，這對中醫走向世界也很有幫助。

在談到新冠病毒疫苗時，鍾南山說，大陸的疫苗研究進度在世界第一梯隊，目前已經有5款疫苗在進行二期的臨床試驗，不會比其他國家落後。一般來說，疫苗是屬於群體免疫的一個最主要方法。

(中時電子報)