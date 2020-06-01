美國是世界上豬肉價格最便宜的國家之一，新冠疫情影響導致肉類加工廠關閉，使得40%的豬產能閒置，美國農民不得不在9月之前對1000萬頭豬實施安樂死，方法是用蒸汽將其燙死。

據《今日頭條》引述美國媒體5月30日報道，動物權利組織對愛荷華州精選農場進行的一項調查顯示，養豬場關閉通風系統導致數千頭豬死亡。關閉通風系統是一種大規模殺死豬的方法，豬被關在豬圈，通道被封閉，滾燙的蒸汽被送到裡面。這一過程幫助農場豬的數量減少，因為肉類工廠積壓了大量牲畜。

據報導，豬圈內的溫度超過了攝氏60度，大多數豬在通風系統關閉期間死亡，然後用推土機和機械設備清除。

在冠狀病毒爆發期間，由於經濟停滯，美國肉類加工業像其他許多行業一樣遭受了沉重打擊，農場已經開始大規模地殺死他們的牲畜。並且，商業供應鏈崩潰，幾家屠宰場關閉，工作人員也受到了避免感染病毒待家，導致畜過剩。一些農場現在正在大量地消滅他們的牲畜，以避免支付飼養牲畜的費用。

(中時電子報)