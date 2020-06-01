高雄市長韓國瑜罷免，將在6月6日投票。罷韓投票倒數1周，罷韓團體天天辦遊行炒氣氛，但高雄市農業局長吳芳銘就不一樣了。面對此，他在周日(31日)時PO了一張1號表情⋯，許多網友看了秒懂。

吳芳銘PO了自己的一張表情照，寫說「1號表情⋯」，許多網友看了紛紛留言「不論幾號表情，認真為民服務就是最帥的表情」、「善良的表情吳局長」、「最善良的局長」、「1號表情的帥有專業的魅力」、「溫暖的一號表情！」

(中時電子報)