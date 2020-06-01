罷韓剩不到一周 吳芳銘PO「一號表情」 00:312020/06/01 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 罷韓剩不到一周 吳芳銘PO「一號表情」。圖為先前吳芳銘視察菜園。（資料照 呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免，將在6月6日投票。罷韓投票倒數1周，罷韓團體天天辦遊行炒氣氛，但高雄市農業局長吳芳銘就不一樣了。面對此，他在周日(31日)時PO了一張1號表情⋯，許多網友看了秒懂。 吳芳銘PO了自己的一張表情照，寫說「1號表情⋯」，許多網友看了紛紛留言「不論幾號表情，認真為民服務就是最帥的表情」、「善良的表情吳局長」、「最善良的局長」、「1號表情的帥有專業的魅力」、「溫暖的一號表情！」 (中時電子報) #罷韓 #一號表情 #吳芳銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄玉荷包產量豐碩 局長吳芳銘樂採荔枝 04:102020/05/28 醫藥健康 王菲現身替李嫣慶生 母女真實關係曝光惹人發笑 08:332020/05/28 娛樂 韓國瑜接班人不是李四川？他黑馬竄出..大感意外 09:132020/05/28 政治 空射彈道飛彈助攻 陸跨第二島鏈 04:102020/05/29 焦點新聞 屠宰場8月到期 整併仍未定 04:102020/05/29 地方新聞 女學生遭偷拍PO網 議員轟校方漠視 04:102020/05/29 地方新聞 江蕙PO文曝「新感情別愛太滿」 網驚：失戀了嗎？ 18:212020/05/29 娛樂 桃機1號承載夢想 搬遷無著 04:102020/05/31 地方新聞 口罩6／1開賣 她PO一張「MIT台灣圈」網暴動了 21:202020/05/31 生活 生活熱門新聞 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。