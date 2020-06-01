誠品書店資深協理張曉玲。（本報資料照，陳怡誠攝）

王寶兒／台北報導

誠品敦南店最後一日，不只讀者惋惜，資深員工更不捨。大學一畢業就在誠品敦南店工作至今的誠品生活資深副理蔡嘉芬，回首在職20年時光，笑說「非常有趣」。許多已離職的誠品敦南店員工也紛紛自主「回娘家」，共度敦南店最後一夜。

不同於一般書店訪客看到的誠品敦南店，負責籌辦講座、見面會等活動的蔡嘉芬表示，24小時營業的敦南店總帶給她一種「永遠不會下班」的感受，雖乍聽下很有壓力，但其實也非常快樂，「我大學時敦南店已經是24小時營業的書店，工作後更覺得每一場活動都會帶給人新鮮感。」

蔡嘉芬表示，像是曾在敦南店大廳舉辦歌手伍佰的簽書會，原預估與會讀者只會在大廳滿滿的團隊，卻沒想到熱情讀者多到須排隊到戶外廣場，可說是至今簽書會相當難見的景象，誠品敦南店也見證了紙本書的興盛歲月。還有每一本都一定會在全球統一時刻開賣的《哈利波特》系列，總是在午夜就開始聚集了搶著要買書的人潮，也是至今難忘、專屬於敦南店才有的特殊回憶。

在誠品書店工作21年的資深協理張曉玲表示，自己從大學時代就在誠品打工，從兼職人員一直晉升到正職人員，現在主要負責書店通路營運。對敦南店印象深刻的是，以前在中南部任職誠品書店店長，固定每月都要北上吸收敦南店的營運模式、觀察館內書籍陳列方式等，可說是誠品指標性的書店。

張曉玲表示，在大學時代就時常走進敦南店，閱讀繪本、室內設計、建築與美術書籍。如今，迎來誠品敦南店最後一天，看著許多曾經駐足敦南店的讀者能在最後一日紛紛回來巡禮，也深感到誠品團隊肩負的責任，能夠圓滿完成，總算放下一顆心，「我們半年來不間斷的舉行道別活動，也希望大家能將持續關注的能量，轉移到接手24小時任務的誠品信義店。」

(中時 )