據大陸股票交易所規定，上市公司股價連續20個交易日的每日收盤價均低股票面值1元（人民幣，下同），即觸發股票終止上市情形。據《證券日報》引述Choice終端提供數據顯示，截至2020年5月29日收盤，除38檔停牌個股以外，A股共有10檔個股收盤價停在1元以下。

此外，同時面臨「一元退市」風險、股價在1至2元之間的個股約有近百隻。私募排排網未來星基金經理胡泊表示，面值退市很有可能成為未來上市公司退市的一種常態。

胡泊介紹，包括股票價格在1至2元或1元以下的個股，都有可能導致投資者產生對上市公司退市的擔憂，降低對該股票的投資熱情，從而導致該公司股票流動性變差，造成股價進一步下跌，誘發面值退市的局面。

據了解，從2019年A股市場上市公司退市情況來看，雛鷹退、華信退、印紀退、退市大控、神城A退、退市華業在內的6檔個股都屬於面值退市，而2020年截至5月29日，已經有5家上市公司被面值退市。

(旺報 )