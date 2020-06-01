近期不少在美上市的中概股屢傳返回A股或香港上市，中銀證券全球首席經濟學家管濤5月31日表示，中概股回歸在制度安排上沒有什麼大的障礙，認為如果有一些企業，能夠滿足納斯達克的上市條件，去納斯達克上市應該是沒有問題的，也可以選擇其他地方上市，比如港股市場、科創板市場。

此外，管濤表示，在全球貨幣較為寬鬆、流動性較高的情況下，低利率或推升市場風險偏好，對股權投資、股票市場形成利好；利率下行情況下，債市也可能有一定行情；對於黃金，在全球流動性過剩預期下，不排除將來美元貶值，那麼黃金可能會有機會。整體看，目前股市是最合適的投資資產。

據新浪財經引述Wind數據顯示，過去10年滬指在6月出現上漲和下跌的次數相同，但近年A股市場漲多跌少。僅看過去4年包含上證指數、深證成指、創業板指數在6月飄紅的次數達3次，僅2018年6月出現過下跌。

開源證券分析認為，流動性收緊與風險偏好下降是造成「五窮六絕」主因，而並非獲利預期變化所導致。

(旺報 )