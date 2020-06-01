對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（1日)基隆北海岸及大臺北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆事發布大雨特報，並針對金門縣發布濃霧特報。今日全台高溫約32～34度，局部地區甚至會到34-35度以上高溫，需注意防曬。

今日台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；

各地高溫約32～34度，局部地區甚至會到34-35度以上高溫。紫外線指數，今日澎湖縣、台南市、高雄市和屏東縣為紫色「危險級」，其他縣市皆為紅色「過量級」。

空氣品質方面，今日環境風場為偏西南風，中南部為迎風面，擴散條件佳；北部位於下風處，局部地區風速偏弱，須留意污染物易累積；馬祖、金門地區易有霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、馬祖地區為「普通」等級。

(中時電子報)