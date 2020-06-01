深夜惡火！台中市東區新民街32號的舊建國市場5月31日深夜11點傳出火警。市場倉庫因不明原因起火26間攤商付之一炬。警消接獲報案，立刻出動消防車趕往現場。1日凌晨時，火勢初步獲得控制，無人傷亡，起火原因仍待後續調查。

台中消防局獲報失火消息後，派遣東英（含信義、中區）等三分隊，出動消防車6輛、救護車1輛、人員共29名、由分隊長蔡思亮帶隊前往搶救。

此次大火未傳出人員受困等傷亡然，火勢波及26間攤商、2輛貨車，起火原因，有待後續調查釐清。

(中時電子報)