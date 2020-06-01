台中東區新民街暗夜火警！26間攤商付之一炬 03:432020/06/01 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市舊建國市場5月31日深夜驚傳暗夜火警。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜惡火！台中市東區新民街32號的舊建國市場5月31日深夜11點傳出火警。市場倉庫因不明原因起火26間攤商付之一炬。警消接獲報案，立刻出動消防車趕往現場。1日凌晨時，火勢初步獲得控制，無人傷亡，起火原因仍待後續調查。 台中消防局獲報失火消息後，派遣東英（含信義、中區）等三分隊，出動消防車6輛、救護車1輛、人員共29名、由分隊長蔡思亮帶隊前往搶救。 此次大火未傳出人員受困等傷亡然，火勢波及26間攤商、2輛貨車，起火原因，有待後續調查釐清。 (中時電子報) #台中 #攤商 #出動 #消防車 #火勢 #市場 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 失意男當著情侶面前跳下浪漫新月橋 警消整夜搜尋 10:012020/05/29 社會 振興攤商 嘉義市千萬元整修3個公有市場 16:192020/05/29 生活 振興攤商 嘉市千萬整修3市場 04:102020/05/30 地方新聞 保護白宮！華府正式出動國民兵 11:222020/05/31 國際 專詐兩岸地下匯兌 24歲男全家出動犯案 11:532020/05/31 社會 透天豪宅樓頂冒火光 屋主嚇傻腿軟癱坐地上 15:572020/05/31 社會 繳稅勞工花錢振興沒繳稅攤商 賴香伶：有開發票才補助 15:532020/05/31 政治 工寮內72歲男焦屍 留書感嘆生老病死 19:442020/05/31 社會 社會熱門新聞 女大生有位好媽媽 教她看男人雞雞大不大 - 社會 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 新娘「露背婚紗」秒殺全場 一轉身全驚呆：女神級大美人 - 社會 通姦除罪太及時 人妻趁夫坐牢搭小王產子免罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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