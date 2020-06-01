6/1-6/7｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

六月到了，終於又進入「木、冥二度合相」最緊繃的階段，「木冥合相」使社會發生迅猛變化，人稱「國師」的星座專家唐綺陽說，上一次木冥合相是三、四月，那時造成疫情大爆發，這次二度合相則是「後續發酵」，承接之前的震驚，疫情後續產生的政治與經濟效應非常犀利、事情開始往驟變的方向奔去。唐綺陽說，今年的第三度合相出現在下半年「九到十一月」，將「比上半年更破壞性」，分手、破壞協議、戰爭、重新創造等都有可能，一切重新洗牌。

兩方叫陣對立選邊站，衝突動盪的六月開始了！唐綺陽直言，六、七月再加上「巨蟹星群」，使兩種信念、訴求都不同的星群「對分」，叫陣、對立、選邊站上演，且開創星座的衝突性、戰爭感十足，社會為之動盪。而這場衝突「沒有贏家」，就是「用對立、叫陣代替溝通」（態度很兇但其實還是渴望被了解接納），可是搭上了破壞性強的木冥合，不可逆的破壞終究會帶來挫折、容易口不擇言。

今年的第三度合相出現在下半年「九到十一月」，還加上火、日對分牡羊、天平，唐綺陽老實說，這將「比上半年更破壞性」，離婚、分手、破壞協議、戰爭、重新創造等都有可能，一切重新洗牌。

周四金星逆行開始合相太陽，社交、人們也更想計畫旅遊、學習教育，會有新方案或新架構的出現，事情將逐漸明朗。

火星、海王星即將合相，催動身心靈有關的事件，人心容易感到恐慌，當心騙局或謊言的發生。關注受難者的消息，設法採取行動伸出援手，此時期也意味著克服、揭密與病毒相關的事情。

唐綺陽老實說，水、火都在水象星座，非常容易翻攪情緒、引發恐懼與黑暗，以致憂慮（或憂鬱），這一波挺針對心靈、修為而來，遇到魔考要挺住，不要破功了。

重要星象：木、冥趨向合相，金星逆行加上合相太陽，火、海即將合相。

工作注意↓

金牛：迎接新契機，將會帶來新局面

雙子：把小細節處理好，會一戰成名

水瓶：好好發揮創意，有貴人提供意見

雙魚：先做再說，不要想太多

桃花注意↓

白羊：停止自我的方式，因應對方會更好

獅子：桃花被阻礙，原因出在自己身上

射手：別太固執己見，以免踢走桃花

魔羯：兩情相悅，感情運非常旺

財運注意↓

處女：擋不住物質的誘惑，想要花錢買快樂

天蠍：生活瑣事花費多，避免刷卡比較好

健康注意↓

巨蟹：注意睡眠、腦神經、脊椎等問題

天秤：當心工作過勞，要好好休息

「木冥合相」使社會發生迅猛變化， 第一度帶來疫情大爆發；第二度則是「後續發酵」，政治經濟效應犀利；第三度合相出現在下半年「九到十一月」，將「比上半年更破壞性」。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)