現年60歲的簡吟儒（簡媽媽）大半人生像一齣悲情的連續劇，從小父母雙亡讓她渴望擁有完整的家，然而變調的婚姻卻讓她陷入另外一個噩夢，丈夫不但酗酒晚歸，還經常家暴打她，更在外面花天酒地，玩女人從台灣玩到大陸，最後甚至將她趕出家門，讓她就像路邊流浪的狗狗一樣無家可歸，這也讓她決定生死相許，一輩子當浪浪的守護天使，「我要為牠們好好活下去。」

簡媽媽狗園是台灣中大型的私人浪浪收容所之一，位在台中望高寮，目前總共收容有600隻毛孩，都被簡媽媽照顧的很好，偶爾在園區會看不到簡媽媽的身影，因為她要載貓狗去看病，還經常在醫院陪伴浪孩。

騎乘機車將待醫療救援的狗狗送醫，是簡媽媽每天的例行工作之一。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

從小父母雙亡，也讓簡媽媽一直憧憬擁有一個溫馨的家，因此她22歲就走入婚姻，殊不知卻是另一個噩夢的開始，本以為疲憊漂泊的身心找到了可以安全停泊的港灣，然而先生一反婚前追求時的熱烈真誠，取而代之的是伸手要錢及酗酒。

簡媽媽回憶那段不堪回首的往事，眼裡仍有驚懼。她說，「先生晚歸常常令她擔驚受怕到凌晨3、4點都無法入眠」，但等到的經常是酒醉、出車禍等狀況，不然就是借酒裝瘋家暴打她，但對先生的一再寬容換來的卻是變本加厲，丈夫甚至跑到大陸拈花惹草，還將她掃地出門。

等到3個孩子陸續成年自立，簡媽媽毅然決然在外租屋獨居，同樣天涯淪落，以前街頭浪孩就常吸引她的目光，是她受創心靈的依託，天天餵食牠們，離家之後更全心投入。

簡媽媽每天都將時間都花在餵養貓狗身上，造成她睡眠嚴重不足，經常在車上累翻昏睡。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

「無家可歸的浪浪真的很可憐，除了淋雨受凍，常常餐食不繼，又得面臨車禍、捕獸夾等意外，即便家犬也會因生病或主人結婚搬家等因素而被棄養，加上有些無情人類驅趕施暴，有如喪家之犬到處躲避。」簡媽媽很替街頭流浪的狗狗抱不平。

目前她的狗園已經多達600隻毛孩，這些都是她的孩子，將陪伴她度過餘生，雖然經費不足，生活很苦，但她寧願自己沒得吃，也不會讓她的毛孩挨餓。

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(中時電子報)