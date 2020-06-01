在台中望高寮收容600隻毛小孩的簡吟儒（簡媽媽），從小父母雙亡讓她和妹妹一同寄人籬下，住在叔叔家裡，但叔叔卻將遺產全部敗光，讓她在小學5年級就得外出打臨工賺錢，甚至只念到國中就必須提早進入職場工作養家。

簡媽媽說，她在小學一年級時媽媽因病離世，沒有機會再穿慈母親手縫製的愛衣；喪母之痛才剛3年，父親也在工作時出了意外，滾落的木頭帶走了家裡的經濟支柱，自此再也看不到父親寬厚的背影。

就算日子過得再苦，但只要看到開朗的狗狗們，簡媽媽就覺得可以繼續撐下去。（圖／張文玠攝）

原本安康和樂的家被碾成碎片，幸福驟然畫下句點，從此簡媽媽只得跟妹妹寄人籬下，然而收養姐妹倆的叔叔竟將遺產全部賭光，逼不得已，瘦矮的她小學5年級就到食品工廠打工，且迫於生計只念到國中就踏入職場，賺錢養活自己和妹妹。

簡媽媽22歲就嫁人，可惜所遇非人，不幸的婚姻讓她將精神寄託在毛小孩身上，等到她的3個孩子陸續成年自立，簡媽媽就毅然決然在外租屋獨居，從此全心投入收容流浪貓狗。

照顧浪孩這條不歸路，簡媽媽看到並感受到狗狗的天真及忠誠，讓她忘卻過往傷痛，即使再苦仍將不改初衷在這條艱辛的長路上繼續前行。

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(中時電子報)