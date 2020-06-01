台中望高寮狗園的主人簡吟儒（簡媽媽），從路旁的流浪狗貓至開始收容，過程十分艱辛，由於毛小孩的味道及聲音不被鄰居接受，所以里長和警察經常上門，也迫使簡媽媽不斷搬遷，至今已搬家7次，現在她又面臨現有場地租約到期的困擾，不得不再次遷移。

不論上班或帶毛孩看病，簡媽媽返抵家門還要照料眾多老弱病殘的毛孩們，等躺下已是清晨4、5點，上午9點多又得起床開始忙碌的一天，就這樣周而復始，「從不知失眠為何物，毛孩讓我生死相許」。正是簡媽媽的寫照！

儘管自家狗園裡的餵養及醫療工作已經十分繁重，簡媽媽仍不忘每天沿途餵食流浪貓犬。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

「無家可歸的浪浪真的很可憐，除了淋雨受凍，常常餐食不繼，又得面臨車禍、捕獸夾等意外，即便家犬也會因生病或主人結婚搬家等因素而被棄養，加上有些無情人類驅趕施暴，有如喪家之犬到處躲避。」簡媽媽很替街頭流浪的狗狗抱不平。

剛開始簡媽媽只有收容10來隻毛小孩，卻因無法見容於鄰里，市區竟無他們棲身之處，常常一大早就有里長、警察、或是市公所的人來敲門。不得已簡媽媽就租了一小塊地，從此展開與浪孩共伴的生命之旅，但浪浪漸漸增加，又開始被抗議了，前前後後搬了7次。

就算狗兒有傷殘簡媽媽也不會放棄，會幫牠們裝上行動輔助器以便正常活動。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

目前望高寮這個地方待了8年，地主逼她5月底須搬遷，迫在眉睫不得已只好倉促簽下梧棲一塊還得挖井取水的地，但那裡近海邊風很大又含鹽分，離她上班地點又遠，一切得從零開始，建設極缺經費，而工程也耗時間，身心壓力更是爆表，連向來都被累到可以秒入睡的她，現在常頭痛到無法安眠。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)