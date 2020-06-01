在台中望高寮經營狗園8年的簡吟儒（簡媽媽），為了支撐龐大的日常費用開銷，必須向外求援，自己也得工作，因此經常睡眠不足，約10年前她碰到一位女志工主動幫她管理臉書粉絲頁，結果因過於信任，連錢都交給她保管，卻被捲走50萬元捐款，令她心痛不已。

每天除了忙著打理狗場大小事，簡媽媽還要去市場採買再趕往狗園烹煮。她無私的愛遍及所有遇到的浪孩，園內放飯完畢，到園區附近餵食流浪毛孩也是每日的例行工作；每天忙到半夜2點又沿路照顧救援浪孩，真正就寢時天也接近清晨。

善心團體經常會提供飼料給簡媽媽的狗園，但經費不足仍是簡媽媽最頭痛的問題。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

簡媽媽說，大約10年前遇到某位女志工主動表示，願意協助建立狗場並管理粉絲專頁，增加曝光度的背後，也意味著民眾丟狗到園區的比率隨之上升，結果傷病老幼的狗貓一下子多了起來。隨著毛孩數字的直線增長，自己又要上班，這幾年不得已只好僱用正職跟兼職人員，肩上負擔更重，使得原本瘦弱的她更顯單薄。

而那位看似真心奉獻的志工，後來竟誘使簡媽媽把捐款放她那裡，聲稱會善加管理作為建設買地之用，等到簡媽媽將50萬元交給她保管之後，她卻翻臉不認，無視於簡媽媽經濟窘迫，霸占捐款避而不見，使原本已經財務吃緊的簡媽媽更是焦頭爛額。

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(中時電子報)