在台中望高寮收容600毛小孩的簡吟儒（簡媽媽），目前最大的困難就是經費不足，而且即將面臨第8度搬遷，事實上，這種艱難的日子她已經過了20年，所幸目前的生活雖然同樣困苦，但簡媽媽看到毛小孩就會忘記傷痛。

簡媽媽說，嫁給酗酒愛玩女人的丈夫後，經常飽受驚嚇及家暴，但「夫家從上到下都是維護自己的人，公公還叫我要認命」。即便心已千瘡百孔，她仍咬牙擔負起家計，曾經凌晨3點半就去南北雜貨店上班到晚上8點，接著趕去日本料理店工作1小時，晚上9點多返家看顧癱瘓的婆婆，同時又兼差當媬姆帶一對雙胞胎，自己還有3個兒女要照料。

逢年過節得搓湯圓，粽子一次還得包200個，左鄰右舍直誇她真不簡單，一人當數人用，殊不知只有自己明白「真的是打落門牙和血吞」。簡媽媽苦笑著說，「婆婆癱了12年離世，不久公公也跟著去了，唯一不變的是先生，最後把我掃地出門。」

過度勞累讓簡媽媽精神不濟，造成她經常摔倒骨折受傷，但即使行動不便，簡媽媽仍撐著拐杖照顧她的狗狗。（圖／翻攝自簡媽媽狗園臉書）

「真心換來的只是一場絕情」。等到3個孩子陸續成年自立，簡媽媽毅然決然在外租屋獨居；同樣天涯淪落，以前街頭浪孩就已吸引她的目光，是她受創心靈的依託，也常餵食，離家之後從此全心投入。

百忙之中還是得堅持上班，是因為多少可以支付狗場基本開銷，但有限的薪水要付房租、買飼料、看醫生，山窮水盡時也只得低頭借錢。即使感冒不適常硬撐著不敢看病，畢竟每1元都得花在刀口上。

簡媽媽每天只吃一餐飯的生活方式行之多年，而那一餐還常是在工作地點老闆請客的。簡媽媽說，記得有一次生病，加上餓到發慌，想喝個豆漿，無奈錢包見底，只得翻箱倒櫃，好不容易才收集了15元，「過了很久的這種日子，也不知怎麼熬過來的？回想起來也感到辛酸。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)