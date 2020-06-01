「罷韓」投票倒數計時，國民黨歷經挺韓、反韓的風風雨雨，在這一場罷韓反制戰中，顯得進退失據，既無力安排「救援投手」，還得擔心韓粉反彈；若大力動員反罷免，又唯恐刺激罷韓的投票率，「誤投」觸殺韓國瑜，進而令國民黨黨主席江啟臣提前跛腳。

罷韓本周對決，為了這一役，民進黨的「罷韓國家隊」總動員，警政署長陳家欽大爆黑道監票、教育部通令學校放假、法務部對發送乾洗手涉賄冷處理、高鐵「剛好」推出學生優惠票……，國家機器全用來對付韓國瑜一人，令人大開眼界。

高雄市長韓國瑜罷免案進入最後倒數，治水績效與北漂青年返鄉投票率是左右罷韓成敗的最後關鍵。（圖／黃耀徵攝）

百戰不殆的韓國瑜，面對千軍萬馬發射的穿心箭，最終採取了用治水政績死守江山，大不了最後悲壯地引刀成一快。韓國瑜呼籲韓粉不要投票，也敬謝國民黨黨主席江啟臣投票前坐陣高雄的「好意」，甚至婉謝前立法院長王金平有意登高動員反罷韓的「義舉」。據悉，韓陣營已拍板定案，一定會尊重罷韓投票結果，換句話說，就算韓國瑜真的被罷免，也不會如外界傳言轉打「訴訟戰」，民進黨也已經傳出「速戰速決」的主張，換言之，韓國瑜若真的被罷，高雄市長補選一定會在最短時間內舉行，藍綠勢將再度交手。

藍綠「韓戰」過程中，相對之下，韓國瑜出身的國民黨立院黨團，反罷韓最賣力，也有藍營立委忍不住提醒，對比國民黨立院黨團的力挺，黨中央顯得瞻前顧後，一方面支持韓國瑜的力道不足，另一方面又擔心若不先佈局、「萬一真要補選」恐怕應變不及，只是 一旦進行佈局卻又擔心引發韓粉反彈，導致五月十三日最後補選遷戶籍日期前，包括高雄市副市長李四川、前台東市長黃健庭和前新北市長朱立倫等人戶籍，都不在高雄，可說已失去補選布局的先機。

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(中時電子報)