針對高雄市長韓國瑜是否衝過罷韓挑戰？高雄市長究竟會不會演變到需要補選的局面，藍營立委私下都相當關心，但是沒人有肯定的答案，眾說紛紜之餘，也傳出國民黨高層確曾在五月初開會討論過，是否要安排前新北市長朱立倫、前台東市長黃健庭等人，先遷戶籍到高雄待命備戰，因應可能的局勢變化。

不過，據了解，黨中央的提前佈局之議，最後卻因擔心韓陣營誤解、韓粉可能反彈而作罷，只是此事攸關二○二二縣市長改選的整體氣勢，一位曾經參與討論的國民黨高層人士也感嘆的說，可惜黨中央瞻前顧後憂讒畏譏，凸顯欠缺戰略高度及決斷力的問題。

雖然面對罷免，高雄市長韓國瑜仍勤跑市政行程，用行動說明對市政的關心。（圖／宋岱融攝）

據了解，韓國瑜幕僚沙盤推演罷韓局勢時曾提出建議，萬一韓國瑜不幸被罷免，不妨由形象不錯的黃健庭出馬補選，韓國瑜當下雖點頭同意，但黨中央卻從此無下文，傳出是因國民黨分別接觸黃健庭、朱立倫等一線戰將後，幾位被點名的當事人都有疑慮、第一時間紛紛加以婉拒所致。

但一位擔心韓國瑜難逃綠營追殺的藍營高雄民代憂慮的表示，韓國瑜做得很努力，但綠營催動罷韓的力道相當強，讓藍營支持者都很憂慮，她認為國民黨中央其實可以先對韓陣營打招呼，說明提前佈局的不得已之處、再對可能的備胎人選曉以大義，建議他們先遷戶籍再慢慢討論，或許基層就不必這麼憂心忡忡。

但也有藍委替江啟臣率領的黨中央緩頰，指反韓挺韓方對峙很激烈，既然韓陣營決定以「冷處理」戰略應戰，江啟臣若努力找備胎，勢必引發韓國瑜支持者側目，結果就是被綠營抓到小辮子、指藍營未戰先內亂。由於國民黨甫大敗選、體質很弱，高層憂讒畏譏瞻前顧後很難免，以不變應萬變，恐怕也是在罷韓前景不明下，藍營高層所能提出「最安全」的應變方案了。

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(中時電子報)