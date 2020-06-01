「罷韓」投票倒數計時，不只是藍營，罷韓大戲愈接近尾聲，綠營也愈投鼠忌器，同樣瞻前顧後，剛獲選民進黨高雄市主委的立委趙天麟，還未就任就遭遇罷韓戰役，此役若失利，即便是非戰之罪，恐怕也會被同黨對手藉題「打趴」；但若傾全力策動罷韓，又忌諱引發政黨惡鬥聯想，牽動中間選民反感，點燃負面效應，綠營身陷「捏怕死、放怕飛」的窘境。

其實，尤其在「國家隊」投入罷韓後，綠營窮惡的鬥爭手法，引發民眾反感，確實踩到罷韓陣營痛腳。為了避免罷韓被導向「是綠營奪回高雄市政權」的政治操作，導致不滿韓國瑜的淺藍選民不投票，綠營在罷韓最後一周開始撇清「責任」。「支持罷韓不是因為黨籍，而是要早日結束高雄混亂的政局。」一位民進黨籍立委如是說，但她語帶保留地進一步指出「罷韓的事還是不要碰」，更要求不具名評論，凸顯綠營政治人物在罷韓行動中的尷尬處境。

民進黨立委許智傑更指出，罷韓行動純粹是由民間團體發起，民進黨只是「被動」受邀參與。「高雄市鳳山區有一名昔日挺韓的國民黨里長，不滿曾經『真心換絕情』而加入罷韓，所以『只有綠營選民才要罷韓』是錯誤的認知。」

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(中時電子報)