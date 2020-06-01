一位綠營幕僚分析，民進黨一直與罷韓活動切割，罷韓就算失敗，未必不利於民進黨二○二二高雄市選情，因為台灣選舉常出現「鐘擺效應」，萬一罷免不成，下一次的市長、議員選舉，反而會催出民進黨的選票。

事實上，由於民進黨長期把持高雄地區利益，黨內派系的權力算計，使得罷韓成敗與否，在在令「菊系」和「海派」兩股勢力為難。

罷韓這一役對於甫技壓「菊系」高雄市議員高閔琳、當選民進黨高雄市黨部主委的趙天麟來說，卻是牽涉勢力消長的一戰。一位綠營幕僚分析，「海派」的趙天麟雖仍未正式上任民進黨高雄市主委，不過一旦罷韓失敗，必然會被對手檢討，且參加下屆高雄市長黨內初選的正當性，勢必會遭到質疑，當然也象徵海派「淹沒」高雄野心受阻。

「他（趙天麟）當黨部主委，就是要在二○二二年的選舉中，推出自家人參選市議員，如果罷韓失利，他的人馬就很難出頭。」該綠營幕僚進一步指出，如果罷韓成功，趙天麟還是得小心應對，為了撇清對市長大位有強烈企圖，他早早就跳出來大喊支持陳其邁，卻因激起反彈，遭到黨內同志質疑。

「罷韓行動喊得最聲嘶力竭的，當屬『菊系』色彩濃厚的『WECARE高雄』，假使行動受挫，對於『菊系』同樣是雪上加霜。」該名綠營幕僚說，一旦罷免成功，陳其邁補選高雄市長，「海派」海派人馬就會大舉進入高雄市政府，對「菊系」的威脅更大，甚至不利於新潮流的整體布局。

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(中時電子報)