嘉義市一對年輕夫妻2年前因細故協議離婚，但丈夫指控前妻處心積慮謀奪房產，不但餵食3歲女兒吃下添加酒精的芭樂與碗粿，還疑似讓女兒睡在狗籠，致使女兒返回前夫家後嚴重發病還吐血，而前夫住家門口監視器也多次錄到前妻和妻姊計畫虐害女兒的對話，丈夫多次申請保護令未果，目前已一狀告上法院，要揭開前妻殘忍毒害親生小孩的真面目。

2020年5月23號，大林鎮透天厝前出現一輛警車，而這裡是葉姓男子（葉男、40歲）的住家，他的前妻廖姓婦人（廖女、38歲）見到警察隨即上前攀談，不久上前按葉家門鈴敲門但無人回應，就與警察各自離去，為何廖女回到前夫家不得其門而入，還找警方到場？

原來，光是今年5月，廖女就已經3度到葉男住家騷擾，表面上說要對小孩行使探視權，但葉男發現，小孩每次返家後都傷痕累累，又疑似吃下廖女下毒的食物，因為擔心前妻會繼續對小孩下手，才不同意前妻行使探視權，但前妻不能接受，才會多次找警察前來處理。

葉男發現，小孩每次從被前妻送回來後總會發燒生病，甚至得了過敏及免疫疾病蕁麻疹和川崎氏症，病例單據累積厚厚一疊。（圖／宋岱融攝）

遭前夫指控毒害小孩的廖女回應：「我根本不可能對小孩下毒，買的食物都是完整新鮮物品，對方（葉男）怎麼放到壞掉，我真的不知道，如果食物有問題就要當場講。」

而是否有與姊姊共謀要對小孩下毒手，廖女澄清：「怎麼可能笨到在對方家門口討論這種事，我們是討論他（葉男）在整我們。」至於小孩蕁麻疹一事，廖女則強調，她和前夫都有過敏的症狀，也許是遺傳，或是季節性傳染，怎能怪她。

廖女強調，為人母親，當然希望能夠撫養自己女兒，但無奈工作還有家庭不允許，只能放棄，前夫處處刁難她的探視權，真的很無奈。葉男的說法全是不實指控。

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(中時電子報)