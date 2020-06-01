嘉義市葉姓男子（葉男）控訴廖姓前妻（廖女），為了惡整他及謀奪家產，竟然疑似與姊姊密謀毒害親生小孩。由於小孩與前妻相處後都會莫名的生病，原本葉男只是懷疑小孩可能吃壞肚子，但他拿前妻帶給小孩吃的水果送驗發現，竟含有乙醇反應，再調閱監視器，發現前妻與姐姐欲對小孩不利的對話，更讓他深信，前妻要對小孩下毒手。

葉男向本刊指控，與廖女分手的這一兩年，廖女無所不用其極的對小孩加以施虐，不只小孩難過，大人也痛苦，葉男認為前妻因為離婚時未取得任何財產而懷恨在心，加上疑似覬覦母親給他的透天厝，竟狠心對自己親生女兒下手，為的就是逼他交出小孩監護權，廖女就可以每月領取瞻養費甚至要求分房產。

葉男還說，女兒返家時，都會童言童語的說：「跟狗狗睡」，更讓葉男震驚。前葉男說，因為前妻家經營幼犬繁殖場，是否惡毒到讓女兒與狗狗同籠，不得而知，但女兒每次回來都會莫名生病甚至急性過敏，才讓葉男懷疑。

小女孩在吃下媽媽送來家裡的水果後，竟開始狂流鼻血甚至吐血，滿臉是血嚇壞葉男。（圖／讀者提供）

之前廖女前往探視小孩，還拿了碗粿和玉米條給小孩吃，沒想到小孩當晚急性腸胃炎送急診；不久後前妻又上門探視小孩，還帶來切好的芭樂，表示要給小孩吃，孰料小孩吃了之後，當晚突然流鼻血還吐血，葉男趕緊將小孩送醫救治，醫師診斷後表示：「女童食用到刺激物，微血管破裂所致。」

葉男認為廖女帶的食物和水果有問題，立即將芭樂與之前放在冰箱中的玉米、碗粿等食物封存送SGS檢驗，結果出爐後發現，芭樂、碗粿、玉米條等3項食物，都被驗出0.339%至0.891%的乙醇（酒精）。根據醫學報告指出，兒童吃到乙醇可能造成過敏反應，並會傷害中樞神經，影響腦部發育。

檢驗報告發現，前妻送來的芭樂、碗粿等食物都驗出0.339%至0.891%的乙醇反應，讓葉男更加確信前妻有計畫性的要毒害女兒。（圖／讀者提供）

遭前夫指控毒害小孩的廖女回應：「我根本不可能對小孩下毒，買的食物都是完整新鮮物品，對方（葉男）怎麼放到壞掉，我真的不知道，如果食物有問題就要當場講。」

而是否有與姊姊共謀要對小孩下毒手，廖女澄清：「怎麼可能笨到在對方家門口討論這種事，我們是討論他（葉男）在整我們。」至於小孩蕁麻疹一事，廖女則強調，她和前夫都有過敏的症狀，也許是遺傳，或是季節性傳染，怎能怪她。

廖女強調，為人母親，當然希望能夠撫養自己女兒，但無奈工作還有家庭不允許，只能放棄，前夫處處刁難她的探視權，真的很無奈。葉男的說法全是不實指控。

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(中時電子報)