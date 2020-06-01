嘉義市一名廖姓女子（廖女）遭控為了謀奪葉姓前夫（葉男）家產，竟然狠心的與胞姊密謀毒害親生女，葉男表示，由於小孩多次出現急性過敏症狀甚至吐鼻血，送醫都找不出原因，他調閱監視器，竟發現前妻與妻姐在他家門口提到如何對小孩下毒手，談話內容讓葉男頭皮發麻。

葉男出示監視器畫面和談話譯文，去年12月17日，當時廖女與她姊姊來接小孩時，兩人在門口聊天，廖女操台語口音說：「無法接到孩子就無法弄死及規劃，要對妹妹餵毒粉、要讓妹妹給她死、算好時間就要弄死，不然禮拜天妳就下手」等語。當時廖女姊姊還接了通不知名電話，向對方說：「接出去要讓妹妹死在路中。」

所幸小孩當天安全回家，但葉男發現小孩的手指莫名紅腫，蕁麻疹也發作，不斷哭鬧，葉男隨後又在監視錄影帶中聽到廖女在門口向她姊姊說：「我不知道妳要怎麼弄」？姐姐回說：「如果弄更紅一點就好，頭直接割下來，下禮拜就不用來了！」

廖女與姊姊的冷血對話讓葉男心驚不已，為了保護心愛的女兒不再受到廖女殘害，葉男分別在去年的11月和12月，具狀控告廖女傷害以及殺人未遂，並向嘉義市社會處申請保護令，且從今年1月至今拒絕廖女探視小孩。

原本是一對令人稱羨佳偶，卻因為前妻對小孩意圖不利，葉男只能忍痛拒絕前妻行使探視權，兩人因此對簿公堂。（圖／宋岱融攝）

葉男表示：「自從前妻沒再探視小孩後，妹妹在家已經4個多月，蕁麻疹或是川崎氏症都沒有再發作，也沒有吐血的情況。」

遭前夫指控毒害小孩的廖女回應：「我根本不可能對小孩下毒，買的食物都是完整新鮮物品，對方（葉男）怎麼放到壞掉，我真的不知道，如果食物有問題就要當場講。」

而是否有與姊姊共謀要對小孩下毒手，廖女澄清：「怎麼可能笨到在對方家門口討論這種事，我們是討論他（葉男）在整我們。」至於小孩蕁麻疹一事，廖女則強調，她和前夫都有過敏的症狀，也許是遺傳，或是季節性傳染，怎能怪她。

廖女強調，為人母親，當然希望能夠撫養自己女兒，但無奈工作還有家庭不允許，只能放棄，前夫處處刁難她的探視權，真的很無奈。葉男的說法全是不實指控。

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(中時電子報)