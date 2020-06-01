嘉義市葉姓男子（葉男）控訴前妻廖女，利用探視小孩的機會，疑似虐待年僅3歲的女兒，甚至在給女兒的食物中摻加乙醇，致使女兒流鼻血甚至吐血，丈夫多次申請保護令未果，只好具狀提告前妻傷害以及殺人未遂，目前司法還在審理中，但結婚多年的2人為何決裂，無辜小孩又為何成為前妻的報復工具？

本刊調查，葉男與廖女，兩人原本都從事醫療器材工作，進而相識相戀，後來葉男考上法警，兩人於2014年結婚，但婚後因為做家事問題爭吵不斷，曾在一次爭吵中，廖女端著滾燙的羊肉湯向葉男潑灑，導致他前胸紅腫灼傷，還因此申請保護令，也為2人的婚姻畫下句點。

嘉義市社會處一名社工向本刊表示：「關於葉先生與廖小姐兩造之間的事件，社會處的立場，就是採取法律上諮詢的幫助，我們也曾經幫葉先生去家防官那邊申請保護令，也協助送法院審理。」

長期關心婦幼安全問題、被網友封為「正義哥」的徐奕表示：「孩童問題是我相當重視的一環，我不知道母親是為何原因要毒害親生小孩，讓我很生氣，社會處卻置之不理，前妻還對外到處放話是葉先生刁難她的探視權，真的是惡人先告狀。」

律師吳漢成表示，依照葉男所提供的檢驗證據，可對前妻提起刑事告訴，通常法院會核發保護令，不知為何法院還駁回他保護令的申請，除非當事人申訴的內容有部分保留。律師建議，除了刑事告訴之外，可檢附錄音譯文再次申請保護令，保障自身權益。

遭前夫指控毒害小孩的廖女回應：「我根本不可能對小孩下毒，買的食物都是完整新鮮物品，對方（葉男）怎麼放到壞掉，我真的不知道，如果食物有問題就要當場講。」

而是否有與姊姊共謀要對小孩下毒手，廖女澄清：「怎麼可能笨到在對方家門口討論這種事，我們是討論他（葉男）在整我們。」至於小孩蕁麻疹一事，廖女則強調，她和前夫都有過敏的症狀，也許是遺傳，或是季節性傳染，怎能怪她。

廖女強調，為人母親，當然希望能夠撫養自己女兒，但無奈工作還有家庭不允許，只能放棄，前夫處處刁難她的探視權，真的很無奈。葉男的說法全是不實指控。

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(中時電子報)