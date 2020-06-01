小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】我擬斥資500億 購美魚叉飛彈

據透露，在美方建議下，我將向美採購總價約17億美元，即新台幣逾500億的岸置魚叉飛彈。這是美繼售我陸軍射程最遠可達300公里的M142多管火箭系統後，再度同意售我射程可直接打到對岸的武器裝備。

【2】口罩禁令鬆綁 寄海外不限量

經濟部宣布6月1日起，口罩開放內、外銷，恢復自由買賣，民眾除了實名制以外，可以自由採購，今天起陸續可以在藥局或是超商等部分通路買到。同時，口罩也解除出口限制，民眾不需再向經濟部國貿局申請輸出許可證，也不限數量、次數，收件人、親等以及國籍，直接寄就可。

【3】500億振興券 居留陸配適用

行政院規畫每人支付1000元，可換取3000元振興券，行政院長蘇貞昌預計明（2）日親自對外說明振興券的實施方式。國民黨立委葉毓蘭昨表示，政府直接只發2000元振興券不就好了嗎？民眾黨立委賴香伶則說，失業率已逾4％，政府沒有辦法解決失業問題，即使發放振興券也無法止住失業。

【4】北市未登記工廠 成不定時炸彈

違章工廠與倉庫經常引發惡火，台北市議員王浩發現，北市目前仍有222間未登記工廠，而市府過去5年來竟僅成功輔導11間轉型，連1％都不到，況且平均每3家只稽查1家，恐怕成為不定時炸彈。北市產發局長林崇傑對此回應，轉型困難所以比率低，會加強稽查。

【5】五月天線上唱 3嘉賓隔空和

五月天兌現「5月之約」！趕在5月的最後一天，31日舉辦「突然好想見到你」線上演唱會；昨一開場，五月天坐在小房間內獻唱〈一顆蘋果〉，唱畢打開房間門、5人走向戶外的露天舞台送上〈盛夏光年〉，昨重返他們1999年第一次大型演唱會「第168場演唱會」、也是退伍復出後開唱的同一地點「台北市立體育場」，對他們來說回憶滿滿，意義非凡。

(中時電子報)