罷韓投票倒數1周，罷韓團體天天辦遊行炒氣氛。31日罷韓團體先發動罷韓鳳山場，從高雄鳳山行政中心前，走到鳳山衛武營廣場。有網友在現場看到挺韓大將杏仁哥吳育全到現場，紛紛大吃一驚！不過，杏仁哥看完很擔憂直言，看到這些家長帶小孩參與罷凌行動，真的為下一代擔憂！

罷韓團體31日舉辦的「三山666罷韓演習」鳳山場，逾萬名支持者舉起超過100公尺的巨型「超級民主黃絲帶」，同時不斷高喊口號，從鳳山區光復路的鳳山行政中心，走到衛武營國家文化藝術中心戶外劇場前草地。主辦單位統計，現場人數破2萬人，人氣爆棚！

不過，讓現場網友大吃一驚的是，杏仁哥竟會現身在衛武營的罷韓現場。有一挺罷韓者在罷韓粉專「公民割草行動」臉書上，PO出一張杏仁哥到衛武營現場的畫面和影片，表示「杏仁哥跑來偷拍」！底下反韓網友也對杏仁哥親到現場議論紛紛。

公民割草行動臉書。（摘自公民割草行動臉書）

對此，杏仁哥也臉書表示，他是有到現場去，但他看完非常憂心一件事。杏仁哥指出，「這些家長帶這小孩參加有負面情緒的政治活動，教小孩參與霸凌行動，這樣做真的好嗎？竟然還有家長說，這是要給小孩機會教育。估計現場有約1千個左右的小孩。我真的為我們的下一代擔憂」。

杏仁哥臉書。（摘自杏仁哥臉書）

底下韓粉也直言，「帶著孩子來參加這種霸凌大會，到時自家小孩被霸凌時不要在那哭爸」、「很替小朋友們捏把冷汗」、「台灣會不會完蛋了」！

網友留言。（摘自杏仁哥臉書）

(中時電子報)