黃金週末！罷韓大遊行 韓粉讚「六星級鋪路」

高雄市長罷免案最後一個週日，有支持者就PO出空拍街景照，直呼高雄市鋪路根本就是六星級的，也有不少運將說，韓市長上任一兩年，鋪過的路真的很平，甚至禁得起大雨的考驗，國民黨也在這個時候，推出藍營縣市首長振興觀光的影片，挺韓意味濃厚，而罷韓團體除了站百大路口，也號召遊行，要讓罷免聲浪，遍地開花。

搭上計程車，跟著運將經過高雄每一條新鋪過的道路，平坦好開，但轉到之前陳菊時代鋪的路卻變這樣。高雄市運將（聲音來源）：「之前在陳菊市長的時候，她有鋪過可是沒作用，只要下雨還是坑坑洞洞。」

（圖／中視新聞畫面）

（圖／中視新聞畫面）

鋪好的道路，真的禁不起下雨的摧殘嗎？不少高雄運將可不這麼認為，高雄市運將：「我們韓市長他做的路平專案，不管哪一次的下雨，其實路都還是平的，沒有坑坑洞洞」、「自從韓市長上任，從他改善之後，我現在也將近一年多，都沒有看到有坑洞」。

有支持者就從制高點拍街景，直呼這真的是六星級的路啊，高雄市長罷免案最後一週倒數，國民黨在這個時間點集結藍營縣市首長，包含韓國瑜，一起拍了認真防疫安心旅遊的影片。新北市長侯友宜：「歡迎來新北市看山看海。」高雄市長韓國瑜：「歡迎來高雄安心旅遊。」

國民黨把焦點移回防疫，韓國瑜也繼續冷處理，但罷韓團體把握最後週末，讓罷免聲浪遍地開花。罷韓團體：「6月6號（投票時間）早上8點到下午4點」。

高雄在地的民進黨立委、議員，站在百大路口發送黃絲帶，紛紛為罷免催票，排隊人潮絡繹不絕，接下來還在鳳山集結準備大遊行。

「出來投票，堅定罷韓」遊行隊伍綿延到看不頭盡頭，罷韓團體一路喊口號，666非韓不投，場面壯觀。黃金週日，韓國瑜沒有公開行程，但從國民黨到韓粉都在默默力挺，雙方陣營持續攻防到最後一刻。

(中時電子報)