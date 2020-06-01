美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警察蕭文（Derek Chauvin）壓制後死亡，造成美國境內出現非常多暴動、警民衝突。密蘇里州聖路易斯市一名男子，在暴亂中爬上一輛物流車卻不慎跌落，當場被卡車輾過身亡。

據《紐約郵報》報導，由於聖路易斯市動亂不止造成道路封閉，一輛聯邦快遞的物流車不得不放棄高速公路，改為開進市區，但又遇到大規模示威活動。司機決定先將車子停下，但民眾卻趁機蜂擁而上，從卡車中搶奪貨物。

目擊警察表示，示威民眾紛紛爬上卡車，其中還有2人甚至站在車頭外側踏板，並拿槍指著駕駛。司機發現自己和車輛、貨物遭受威脅之後，除了按喇叭之外還開始起步，但他沒注意到其中1位爬上車後貨櫃的示威男子，因為車子起步而不慎跌落卡在兩個貨櫃之間。

報導指出，在場其他示威民眾試圖要將這名男子拉出來，但他卻被卡得死死的，最後直接被車子輾爆拖行慘死。聯邦快遞作出聲明，表示對此事感到相當難過。

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(中時電子報)