抗議白人警察執法過當，導致非裔男子喪命，全美示威行動四起。

非裔男子遭白人警察壓頸後喪命，全美示威衝突再擴大，包括華府在內等40座城市昨（31）日晚宣布延長宵禁，另外包括德州、維吉尼亞州、亞利桑那州等3州宣布進入緊急狀態。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國之音報導，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，全美示威行動進入第6天，抗爭行動不減反而持續擴大，升級為暴力示威、警民衝突，至今已有包括德州、維吉尼亞州、亞利桑那州等3州宣布進入緊急狀態。

另外，30日共有25城宣布實施宵禁，31日擴大為40城，新增城市還包括首都華府。此外，約5,000名國民兵已經進駐15州及華府，協助當地警方維持秩序。

美國當地時間31日晚間實施宵禁的城市如下：

亞利桑那州：全州

加州：洛杉磯、舊金山、比佛利山、聖塔蒙尼加（Santa Monica）、西好萊塢市（West Hollywood）、聖荷西（San Jose）

科羅拉多州：丹佛市

哥倫比亞特區

佛羅里達州：邁阿密、橘郡（Orange County）、傑克森維爾市（Jacksonville）、奧蘭多（Orlando）

喬治亞州：亞特蘭大市

伊利諾州：芝加哥

印第安納州：印第安納波利斯（Indianapolis）

肯塔基州：路易斯市（Louisville）

密西根州：底特律

明尼蘇達州：明尼阿波利斯市、聖保羅（St.Paul）

紐約州：羅徹斯特市（Rochester）

俄亥俄州：首府哥倫布市、辛辛那提（Cincinnati）、克里夫蘭（Cleveland）、岱頓（Dayton）、托雷多市（Toledo）

俄勒岡州：波特蘭市（Portland）、尤金（Eugene）

賓州：費城、匹茲堡市（Pittsburgh）

南卡羅來納州：哥倫比亞、查爾斯頓市（Charleston）、月桂堤（Myrtle Beach）

田納西州：納希維爾市（Nashville）

德州：達拉斯、聖安東尼奧

猶他州：鹽湖城（Salt Lake City）

維吉尼亞州：里契蒙市（Richmond）

華盛頓州：西雅圖

威斯康辛州：密爾瓦基（Milwaukee）、麥迪遜（Madison）

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文章來源：Here are the cities that have imposed curfews Sunday night in the US
文章來源：Protests in US Continue Amid Curfews, States of Emergency

(中時電子報)

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