友訊(2332)經營權之爭決戰今(1)日，由市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召集的臨時股東會將在今早上9:00登場，是公司派董事長胡雪寶座是否保得住的關鍵戰役，主打「改革」的市場派日前也呼籲股東踴躍參與，惟今日公司派是否會發動突襲為經營權做出最後一搏，也成為今日市產業市場焦點。

由友訊市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召集的臨時股東會將今(1)日登場，由於主要訴求就是解任現任董事長胡雪以及公司派5席董事，也因為這一場股東臨時會的召集，市場派、公司派自4月開始，持續交鋒，事件延燒的風暴也超乎預期，一把經營權之火也燒到明泰(3380)、佳世達(2352)等，明泰董事長李中旺也因此閃電被拔除明泰董事長、友訊副董事長、友訊董事等職位，目前事件仍在主管機關審議中，另外，友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也在5月6日董事會中，遭冠上收取不當利益故獨董遭拔，只是該事件已遭法院駁回，故2位獨董依舊具有召開今日股東臨時會資格，公司派、市場派決戰今日。

另外，友訊公司派先前一度擬將例行股東會由6月15日改到6月29日，藉此將股東委託書收購打回原點，增加手中籌碼，惟遭證交所打臉，表示此舉不符合規定，友訊公司更因此遭到證交所罕見重罰30萬元，也為此槓上證交所，直批證交所「雙重標準」。

友訊公司在昨(31)日召開董事會，續討論上次5月25日董事會尚未完成討論之事項，但2位獨董依舊未接獲董事會通知，只是董事會後友訊也公告，將例行股東會改回原本的6月15日，延長戰線一招看來失敗，但公司派現在更需要解決的燃眉之急，可能是今日背水一戰的臨股會。

友訊經營權之爭由4月初市場派2位獨董召集臨時股東會，擬解任現任董事長胡雪，一連串的戰爭正式爆發，公司派頻頻出招，一度使得市場派疲於奔命、難以招架，惟近期隨著公司派遭證交所打臉，以及解任2位獨董遭法院駁回等，風向似乎又吹回市場派。

友訊這一場經營權之爭，隨著戰線的拉長，只會讓公司營運量能無止境的內耗下去，對公司營運、股東利益等著實沒有好處，當公司前景和經營權的天秤持續偏向一邊傾斜時，最需要的可能還是即時踩住剎車，否則最後似乎可以預見的是這場大戰並沒有贏家。

(時報資訊)