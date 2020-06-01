金管會證期局近期因局長王詠心退休，進行一連串人事異動。5月4日宣布由副局長張振山陞任局長，5月26日宣布由主祕郭佳君陞任副局長，5月29日再公布由證期局組長高晶萍調任主秘職務，並自同日正式到職。

金管會表示，新任證期局主秘高晶萍為國立政治大學會計系畢業、國立成功大學會計所碩士，歷任財政部證期會科長，行政院金管會證期局科長、簡任秘書、副組長，金管會證期局副組長、組長等職務。

(時報資訊)