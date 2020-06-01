近日報載國外資安網站揭露有暗網拍賣超過2000萬筆台灣民眾個資，聲稱為內政部戶政資料外流。行政院資通安全處對此表示，經初步分析後判斷並非戶政資料、且不是從政府機關流出，疑似為彙整不同來源資料、為吸引買家才聲稱為戶政資料。

資安處說明，國安資安網站揭露的資料，經比對內容已在暗網流傳多年，最近一次是在2017年底處出現在暗網上拍盤。該項資料可分為流傳2種版本，一種分為61個檔案、另一種為單一檔案，兩者筆數及大小均相同、約為3.5GB。

資安處分析，上述流傳資料以2004年以前資料為主，最新一筆為2016年。檔案中以1列為1筆資料，但各資料列格式不同、各列欄位介於1～29個不等，且分隔符號不同、無一致格式，從資料內容觀察，亦有重複性高、且未隨著時間更新等狀況。

資安處進一步指出，資料中若有地址者，多為六都改制直轄市前資料，有姓名欄位者則混雜中文、英文姓名和公司行號名稱，有證號欄位者則混雜身分證、護照號碼等，格式與內容均不一致。經初步分析可知，資料並非單一來源取得，亦非戶政系統內容。

資安處表示，上述資料最近一次在暗網出現時，即已協請戶政單位確認，確認並非戶政單位資料，經和相關部會所存資料內容相較，亦非目前各部會資料。為進一步釐清，刻正協請法務部調查局查處中。

資安處強調，政府機關對民眾個資均遵守個資法相關規定，並持續精進資安防護，除進行網路防護外，對於持有大量民眾個料的機關，去年起組成專案團隊進行查核，確保民眾個資保存，並進行全年網攻演練及實際查核，針對需要機關派出服務團，協助做好資安防護。

資安處表示，行政院將持續要求各機關做好防護、加強同仁資安意識。同時，由於近日類似案例增多，呼籲民眾不要輕忽個資保護，同時亦請各企業團體在蒐集個資時，應恪遵個資保護法相關規定，善盡保護之責。

(時報資訊)