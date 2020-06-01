近日美國許多城市暴發示威遊行並演變成暴動，外交部昨(31日)將美國旅遊警示燈號提升為紅色，呼籲國人不宜前往，並應儘速離境，而前往該地區的國人提高警覺並注意自身安全。對此，蔡正元在臉書上發文酸蔡政府，在川普最困難的時候，不幫忙分擔一點，還發布旅遊紅色警示，這也太不講道義了。

蔡正元在臉書上指出，「我不能呼吸」是被美警扼殺死亡的黑人，遺下的最後一句話，現在成為美國抗爭活動的主訴求，並在全美引發抗議與暴動。他批評，美國標榜的民主、自由、人權已無法遮蓋種族和階級社會的不公不義，以及白人統治階級的殘暴已讓黑人「不能呼吸」這個事實。對於川普面對暴動時不斷放話要用各種方式鎮壓，蔡正元揶揄，這簡直是「美國暴政一條龍」。

但蔡正元話鋒一轉，轉而質疑蔡政府在這次事件中的作為，美國川普政府即使在醜陋，但總是蔡英文政府的大恩人，蔡政府針對美國宣布紅色旅遊警示，未免太沒道義了。並指出，現在疫情尚未平息，會去美國的台灣人很少，而川普是亂了方寸才會這樣。蔡正元還說，蔡政府幹嘛在川普最困難的時候，不能多少幫川普承擔一點，還發出紅色旅遊警示，實在太不講道義了。

網友們也留言回應，「蔡總統應該馬上通過美國黑人人權法案，譴責美國，然後下令國安部門介入調查事件」、「美國暴警，嚴重侵犯人權！台灣蔡總統應該立即召喚AIT主席說明，要求川普勇於面對，更要表明與受歧視的人們站在一起」、「希望蔡總統也撐一下美國的黑人，不要偏心於香港人」。

(中時電子報)