中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中31日傍晚旋風式造訪台中，第二站抵達曾受敦睦艦隊疫情波及的台中一中商圈，並表示「這個地方很安全，大家放心來玩，不用擔心」。對此，歷史學者王丰諷刺道「你快走下祭壇退乩了你還不知道呀！」
陳時中昨與台中市長盧秀燕挽起袖子，照著業者指令親自調製珍奶，並拉起口罩把吸管送入嘴中，無形中示範了戴口罩要如何喝手搖飲。陳時中表示，希望一中商圈趕快復甦，他相信這條街有很多大家可以逛的地方，也期待未來跟中市有更多合作，一起把防疫做好，振興台中也可以成功。
對此，王丰在臉書指出，陳時中被造神造久了，攬鏡自照，左看、右看、上看、下看，怎麼看自己都像神。王丰提及，陳時中前進一中喝珍奶，並表示這裡很安全歡迎來玩，王丰直言，陳時中自我感覺是神近半年，真以為新冠病毒歸他管，全球病毒都會乖乖聽命於他。「假神啊，你快走下祭壇退乩了你還不知道呀！」
文章來源：王丰臉書
(中時電子報)
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