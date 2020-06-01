因應新冠肺炎，政府管制口罩買賣5個月後，終於將在今天解禁，究竟口罩開放自由買賣後，民眾可以在哪些通路買到口罩、業者何時開賣、價格多少、有沒有限量，這些民眾關心的問題，《中時電子報》為您統整如下。

●7-11

開賣時間：6月1日起可至統一超商7-11預購口罩，首批限量2萬5千盒，6月6日陸續出貨。

價格：1盒50片原價399元，現在優惠價250元，1片5元。

有無限量：每位限購1盒。

●家樂福

開賣時間：6月1日起，全台68家量販門市限量販售1萬8720包醫療級口罩，貨源為進口口罩。

價格：優妮嬌盟超快適一般醫療口罩，S號和M號5入裝、79元，1片16元；小顏S號7入69元，1片10元。

有無限量：有，每人限購1包。

●全家

開賣時間：6月2日起可至全台全家購買口罩，首批限量2萬盒。

價格：1盒50片原價399元，現在優惠價299元，約1片6元。有全家會員一盒249元，1片5元。

有無限量：無，但各店配給數量有限。

●萊爾富

開賣時間：6月2日

價格：未公布

有無限量：未公布

●萊爾富

開賣時間：6月3日

價格：未公布

有無限量：未公布

●寶雅

開賣時間：6月4日有100萬片醫療級口罩陸續到門市販售。

價格：預定一片5至7元

有無限量：無

●Costco好市多

開賣時間：22日就上架開賣，僅開放線上購買，貨源為進口口罩。

價格：超快適系列一般醫用口罩一包5片，10包入599元，一片11.98元。

有無限量：有，1卡限購1份。目前缺貨。

●屈臣氏

開賣時間：開賣時間未公布，目前已下訂單進口口罩

價格：一片約15元

有無限量：有，每人限購一包5入裝

●愛買、美廉社、康是美

開賣時間：評估中，但尚未確定

價格：未知

●CSD中衛

開賣時間：各通路自訂

價格：每片10元以上

有無限購：各通路自訂

開賣通路：7-11、康是美、屈臣氏、寶雅、松本清、Tomod’s、家樂福、大論發、丁丁、躍獅、東森、PCHOME、MOMO、YAHOO購物、PAYEASY、蝦皮購物、墊腳石

中衛臉書表示，不會直接賣給消費者，請大家到各通路購買。

●藥局

開賣時間：未知，北市藥師公會常務理事黃彥儒指出，多數廠商仍在評估定價和出貨量，導致藥局無法下單，也不確定是否能如期進貨。

價格：黃彥儒說，價格恐比實名制口罩還高，進貨成本約落在每片5元到8元。

有無限量：未知

●實名制

成人14天9片，兒童14天10片，每片5元，若在超商取貨需加收物流費7元。

(中時電子報)