台南市北區東豐路昨(31日)晚間傳出槍擊兇殺事件。1名朱姓男子因10年前欠戴姓好友10萬元，昨天2人相約外出協商債務時，朱男不爽戴男追討利息，雙方發生口角，朱男盛怒下，竟掏出手槍朝戴南連開3槍報復，導致戴男右前臂、右腹中彈，後方頭皮遭子彈擦傷，朱男開槍後帶槍前往警局自首，而戴男經送往醫院急救後已無大礙。

據了解，63歲朱男與54歲戴男原是好友，朱男10年前向對方借10萬元，後來朱因恐嚇等罪入獄，最近刑滿出獄，戴男向他追討債務，並要求支付利息，朱男不滿對方逼債且還算利息，31日晚間佯裝要協商債務，約戴男外出談判準備報復。

雙方相約在東豐路一處工地內談判，戴男不疑有他，到場後還向對方質問到底要不要付利息，當場引起朱男怒火，掏出手槍當街對戴男追殺，一共連開3槍，其中一槍從戴男頭部後方擦過險遭爆頭，接著朱男又衝上前補上一槍打中右手臂，接著在加開一槍打中腹部從臀部穿出。

戴男當場倒地，朱男行兇後立刻攜槍到警局自首，案發現場附近的民眾聽到輕生及呼救聲，外出查看後才發現戴倒在血泊中，目前警方正調查行兇原因，朝殺人未遂與槍砲罪嫌偵辦。

(中時電子報)