美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察沙文（Derek Chauvin），當街用膝蓋壓脖長達近10分鐘，造成佛洛伊德窒息送醫不治，引發民眾暴動，展開一系列激烈抗議活動。對此，自由作家洛杉基表示，目前在美國肆虐的病毒有兩種，一種是新冠肺炎，另一種就是種族歧視。

佛洛伊德遭警用膝蓋壓脖近10分鐘，最後因窒息送醫不治，影片曝光後引發美國民眾不滿，展開一系列的示威抗議活動，不斷傳出有商家、大樓遭放火，甚至有人趁火打劫，逼得川普下令警察「可對暴民開槍」。當時執勤的4名員警全被開除，其中沙文更面臨謀殺罪的指控，沙文住家也被噴漆寫下「兇手就住在這」。

洛杉基在臉書表示，正在美國肆虐的傳染病有兩種：新冠肺炎與種族歧視，前一種傳染病川普還能甩鍋，「後面那一種恐怕就甩不掉了！」

對此，網友表示「鬧的越來越兇！多年來的醜陋激起不少人不惜暴力抗議...不只黑人，很多白人也參加」、「撐黑人，反霸凌」、「美國一直以來在世界各地暗地策劃社會動亂、分離主義，如今回到自己的身上，這根本就是報應！」

(中時電子報)