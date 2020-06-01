台中市東區舊建國市場新民街攤販區倉庫5月31日深夜11點多發生火警，暗夜火勢衝天。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市東區舊建國市場新民街攤販區倉庫5月31日深夜11點多發生火警，暗夜火勢衝天，消防隊出動大批人員前往撲滅。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

臨近台中市東區舊建國市場新民街攤販區倉庫5月31日深夜11點多發生火警，消防局勤指中心獲報後出動27輛消防車前往滅火，於凌晨1時09分撲滅，幸無人傷亡，攤商損失慘重，26個攤位全毀，攤商損失慘重，初估財損約470萬元，起火原因仍待火調人員釐清。

這場火警在5月31日晚間約11點多發生，火光衝天，極為嚇人，消防局獲報後即出動第七大隊、東英、信義、中區、大誠、北屯、中山、水湳、南屯、中港、黎明及東山等11分隊，出動消防車27輛、救護車1輛、消防人員共92人前往滅火；並於6月1日00時26分控制住火勢，01時09分撲滅。

新民街攤販為昔日舊建國市場外圍延伸攤販區，建國市場搬遷到新址後，在新民街一帶仍有約80多攤聚集，這起火災為攤商放冰櫃、貨品倉庫，發生火警，裏頭存放貨的機具、貨品全燒毀，攤商損失慘重，初估財損約470萬元，有攤商質疑火災原因不單約，唯仍待火調人員調查釐清。

(中時 )