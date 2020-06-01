蘇昱齊大三就獲得到大型醫院實習的機會，並進一步擔任「資訊顧問」。（陳世宗攝）

靜宜大學資工系扎實的程式訓練，學生實作力強、表現傑出，贏得「全國私立學校最會寫程式系所」的美譽！資工系學生蘇昱齊，在業師協同教學時，程式實力受到矚目，大三就獲選至大型醫院實習，並被延攬為有給職的「資訊顧問」，替院方研發「預防注射用藥錯誤的警示系統」，備受肯定；他說從小就愛寫程式，將來希望能利用程式，協助解決各行各業的問題。

靜宜大學校長唐傳義感謝該校教師的因材施教，既拔尖又能扶弱；同時協助學生持續設定目標，逐步達標！資工系以問題導引的「體驗式學習機制」特色，是靜宜未來資訊及工程教育的典範。

蘇昱齊從國小三年級開始學寫電腦程式，最愛看電腦相關書籍。他說，希望藉由撰寫程式，為別人解決問題；有一次，靜宜聘請的業師在協同教學時，蘇昱齊因表現傑出受到矚目，大三就獲得到大型醫院實習的機會並進一步擔任「資訊顧問」。

因該院醫護人員曾反映人工核對注射藥品容易出錯，蘇昱齊立即協助研發出「預防注射用藥錯誤的警示系統」，利用視覺影像等技術，以AI加強用藥安全的最後一道防線；只要醫護人員拿藥給病患前，先透過鏡頭掃描確認藥品，就可確認是否正確。

蘇昱齊還協助測試醫院的電腦設備，提升AI運算效能，深獲肯定！資訊學院院長蔡英德說，原本醫院每年只提供該系1個實習名額，因蘇昱齊表現傑出，現在每年增加為5個實習名額。

蔡英德指出，蘇昱齊也參與教育部「人工智慧技術與應用領域」系列課程，除精進大數據分析、程式設計等整合應用能力，也建立自信心與成就感；因實力超強，蘇昱齊將透過靜宜大學推動的「5年一貫」計畫，用5年完成大學及研究所課業，逐步朝向目標邁進！

(中時 )