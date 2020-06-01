美國總統川普宣布，美國取消對香港的特殊待遇並退出世衛(WHO)，不過對美中貿易協議並未採取更嚴厲的措施，未提出新的制裁或新關稅。

上周五美股表現有撐，四大指數漲多跌少，除道瓊下跌0.07%，其餘三大指數皆收漲，漲幅介在0.48%~2.65%之間，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲0.10%。

上周五多方買盤較偏向觀望，台股加權指數早盤最低點來到10,861點，所幸月線發揮支撐力道，指數跌幅收斂，並於尾盤時段重返平盤，終場加權指數僅小跌2.03點，收在10,942.16點，跌幅為0.02%，因逢MSCI權重調整，成交金額放大至2095.76億元。

籌碼方面，三大法人合計賣超92.47億元：外資賣超110.45億元、投信買超2.31億元、自營商買超15.67億元，盤面上包括防疫、網購、板卡、蘋概、設備等中小型題材股漲勢具族群性。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價平量增，主因為MSCI權重調整使尾盤爆量，後續指數欲守穩月線，仍須價量配合為宜。

（2）均線：目前指數位處月線(約10,877點)之上、半年線(約11,095點)之下，處於區間整理格局，下檔波段支撐可以季線(約10,411點)為守。

（3）技術指標：KD仍呈黃金交叉，但開口收斂，短線漲幅已大、量能背離之個股須留意追高風險。

上周五櫃買指數漲幅0.58%，收在147.38點，表現較加權指數強勢，目前站穩在5日線(約146.8點)之上，且均線呈多頭排列，具基本面的中小型題材股，可望持續有表現空間。

觀盤重點，目前指數守穩月線，有利多方士氣，但上檔半年線仍有壓，短線恐呈區間震盪格局，有機會以盤代跌、逐步消化上檔壓力。於操作面上，操作強勢股的資金水位比重仍須控管、不宜重倉。

後續選股方向，可關注具基本面的解封復甦概念股、去美化轉單受惠股、伺服器，以及高殖利率族群。

(時報資訊)