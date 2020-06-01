日本福岡縣北九州市於5月25日讓小學、國中恢復上課，但昨（5月31日）宣布新增12人確診新冠肺炎，其中有5名是小學同班同學；其餘則是北九州綜合醫院群聚感染。北九州市同一時期確診人數，共計97人。

據《西日本新聞》報導，小倉南區的守恒小學有1名學生確診，之後發現他的4位同學也都感染了新冠病毒，但群聚感染在小學很罕見，所以格外受到重視。北九州市連續9天都有新增確診，這段期間內共新增了97人。

報導指出，市教育委員會已將發生群聚感染的小學關閉，但強調其他已開放的學校不會受到影響，也不會關閉。九州急診與重症監護中心教授郡山一明表示，應該先徹底調查病毒在校內其他地方傳播可能性，並且連其他學校一起調查，再考慮是否需要關閉整個北九州市的學校。

另外，昨日公布的其他確診病患中，北九州綜合醫院就占了多位，屬群聚感染，包含有30多歲男性、20多歲和40多歲的女性，還有10多歲的3名少年；還有1歲80多歲女性不敵病毒，25日已與世長辭。

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(中時電子報)