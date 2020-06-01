為何要罷免高雄市長韓國瑜？在6月6日罷免投票最後階段，或許有些人心中還存有疑問，台北市議員羅智強就認為，「罷不罷韓，是高雄市民的權利，必須尊重」，但他以一張圖解析罷免團體罷免的背後目的，卻讓2萬網友大讚。

羅智強昨(31日)在臉書發了兩篇貼文，談及「罷韓」議題，他表示，「罷不罷韓是高雄市民的權利，必須尊重，但為罷韓可以假裝沒看到，民進黨扭曲司法、扭曲賄選標準去護航罷韓團體的不法行為，還能以正義自居，他認為，這種正義，很可笑」。

羅志強也引述台北市長柯文哲曾說的，「人往往會用自己當座標，來衡量這個世界，或用自己的立場做判斷，容易產生偏頗或誤差。這個誤差，平常人或許可以容許，但法律不行」。如果連國家的法務部次長都能說出：「30元是法務部歷年查察賄選的一定標準，不是絕對標準」難怪人民要問，這個標準由誰決定？難怪人民難以信任司法。

國民黨台北市議員羅智強臉書發文。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

羅智強更以一張圖回應「什麼是罷免？」背後目的，「就是你修好的路，碰巧擋了別人的路」。

(中時電子報)