受到疫情影響，大聯盟的2020年賽季已經不可能打滿162場比賽，目前球團與球員仍針對薪資吵得沸沸揚揚，甚至有球團老闆有意取消賽季減少經濟損失；對此，《CBS Sports》專欄作家史奈德（Matt Snyder）便認為，無論是球季砍半或是直接取消，都將影響到紐約洋基柯爾（Gerrit Cole）未來踏進古柏鎮的機會。

史奈德認為，柯爾和紐約大都會強投迪格隆（Jacob deGrom）處在一樣的情況下，2人都處於生涯顛峰期，在此之前也都投出不錯的成績單，不過最大的差異是，迪格隆已經坐擁2座賽揚獎盃，但柯爾卻一次都沒拿過，去年球季更是距離賽揚獎僅一步之遙，但最終惜敗前隊友韋蘭德（Justin Verlander）。

史奈德指出，柯爾絕對是當今最佳的投手，但是縮水的2020年賽季可能阻擋到他未來前進名人堂之路，即便他今年投出賽揚獎身手，洋基也一路殺進世界大賽並拿下冠軍，只不過外界對於他在縮水球季所繳出的成績單仍會打上一個星號。

柯爾現年29歲，在大聯盟7年累積94勝53敗、防禦率3.22、投出1360次三振的成績單，ERA +達127也是相當出色，不過史奈德認為，如果柯爾想前進古柏鎮的話，他必須投出幾個菁英級別的賽季，並且持續堆高自己的個人數據，但如今2020年賽季將會被砍半甚至直接取消，這對正處於球員顛峰期的柯爾來說，未來叩關名人堂之路可以說是相當不利。

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(中時電子報)