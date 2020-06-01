配備有我國中科院自行研發鎮海火箭的海巡署首艘噸位最大，戰力最強的4000噸級巡防艦明(2日)將進行下水典禮，將由蔡英文總統親自擲瓶主持並命名。最特別的是，新艦還預留有模組化對艦飛彈系統空間，以及設置負壓手術病房，未來可配合平戰轉換，隨時投入戰場。

海巡署指出，新造4000噸級巡防艦規劃建置醫療手術室、病房(一般病房及負壓隔離病房)、回復受難者體溫之復溫室等緊急醫療救護裝備；另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

預防類似新冠病毒爆發，海巡署4000噸艦艇首創建置負壓隔離病房。（中時資料庫)

另為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)來勢洶洶，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩，以降低病患間交叉感染機會，同時減低醫療人員受感染之風險。

另4000噸級巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

艦隊分署表示：「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，6種船型的建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算推動海巡國艦國造政策，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

(中時電子報)