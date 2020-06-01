非裔男子之死引爆全美示威抗議，疑似將全國動盪歸咎於左翼組織煽動，美國總統川普31日在推特宣布，將會將「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織。

非裔男子之死引爆全美示威抗議，疑似將全國動盪歸咎於左翼組織煽動，美國總統川普昨（31）日在推特宣布，將會將「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸後身亡，引爆全美抗議警察執法過當、種族歧視，抗爭行動已進一步激化為暴力示威，在全美國動盪之際，川普周日在推特宣布，將會將左翼團體「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

綜合路透社、《華盛頓時報》（Washington Times）報導，除了川普本人曾公開批評極左派「激進份子」引發各地暴力示威，政府中多名高官也認定，「反法西斯主義運動」及其他團體控制了全美各城市的抗議行動。

在川普推文後，美國司法部長巴爾（William Barr）發布聲明，公開指責「反法西斯主義運動」及其他類似團體引起的暴力行為是「國內恐怖主義」，將會受到相應後果。

目前尚不清楚全美抗爭行動中，究竟有多少示威民眾屬於「反法西斯主義運動」，專家指出，「反法西斯主義運動」實際上不是一個團體，反而比較像是一股運動。

目前也不清楚川普政府會否認真推動，將「反法西斯主義運動」列入恐怖組織，前美國司法部官員麥考德（Mary McCord）表示，美國目前沒有合法權力能將國內團體列為恐怖組織。

(中時電子報)