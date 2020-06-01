行政院長蘇貞昌30日到屏東市，視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，當院長林曜祥簡報後，蘇詢問林醫院有多少停車位？林回答「500多個」，蘇當場洗臉「怎麼會大概！院長連有幾個車位都搞不清楚？」現場氣氛尷尬。對此，資深媒體人黃創夏直言，靠「時中保護傘」和「國瑜遮羞布」而賣弄威權，終將被反噬。

蘇貞昌30日到屏東市視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，當蘇聽完林曜祥簡報後，蘇詢問地下只有兩層停車位，地下有幾個停車位？林回答大概500多個，蘇說「怎麼會大概？這個都計畫好的，幾個？」林則回答「不清楚」。蘇也表示，他媽媽最後時候都是他載她到台大醫院，停車一位難求。他三次來看屏東的醫院，像屏東醫院長照大樓，當初設計地下只有1樓停車位，連員工都不夠用，更別說住院、探病者。蘇最後說他會再來看，並希望林曜祥不要再被問倒，「我就是這樣的院長，希望你把院長這樣當，多加油！」

對此，黃創夏在臉書表示，滿招損丶謙受益！靠「時中保護傘」和「國瑜遮羞布」而賣弄威權，終將被反噬。「Errrr⋯⋯所有部會首長們，算清楚旗下單位的停車場車格了嗎？」

(中時電子報)